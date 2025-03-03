В Подмосковье выставили на продажу остров за миллиард рублей

В Подмосковье на продажу выставлен остров площадью 66,8 гектара за миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Filatoff Inc.

Остров находится в Раменском районе, в 40 километрах от Москвы, между поселками Софьино и Тимонино. Участок со всех сторон окружен водой.

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Цена объекта обусловлена его инвестиционным потенциалом. Владелец предполагает, что на острове можно построить элитный коттеджный поселок на 50 домов, маяк и яхт-клуб. По оценкам собственника, чистая прибыль от проекта может составить более 12,5 миллиардов рублей.

В 2023 года на Багамах также был выставлен на продажу остров, который использовался в фильмах «Пираты Карибского моря» и «Казино Рояль». Цена того объекта составила 100 миллионов долларов. На острове располагались жилые здания общей площадью более двух тысяч квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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