В Подмосковье выставили на продажу остров за миллиард рублей
В Подмосковье на продажу выставлен остров площадью 66,8 гектара за миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Filatoff Inc.
Остров находится в Раменском районе, в 40 километрах от Москвы, между поселками Софьино и Тимонино. Участок со всех сторон окружен водой.
Цена объекта обусловлена его инвестиционным потенциалом. Владелец предполагает, что на острове можно построить элитный коттеджный поселок на 50 домов, маяк и яхт-клуб. По оценкам собственника, чистая прибыль от проекта может составить более 12,5 миллиардов рублей.
В 2023 года на Багамах также был выставлен на продажу остров, который использовался в фильмах «Пираты Карибского моря» и «Казино Рояль». Цена того объекта составила 100 миллионов долларов. На острове располагались жилые здания общей площадью более двух тысяч квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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