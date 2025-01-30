Первый в РФ насыпной остров у берегов Сочи начнут строить в 2026 году

«С 2026 года мы планируем приступить к строительству защитных гидросооружений», — отметил Шакиров.

Он подчеркнул, что возводить тело острова можно только после защиты акватории от воды и ветра. Подготовить проектную документацию проекта планируют в текущем году, завершить его — в 2031-м.

Как ожидается, площадь искусственного острова составит 50 гектаров, на нем разместят недвижимость общей площадью 1,5 млн квадратных метров. Здесь возведут в том числе гостиничные комплексы, спортивные и прогулочные зоны, музыкально-театральные площадки, центр изучения Черного моря. Инвестиции в проект могут превысить 1 трлн рублей.

