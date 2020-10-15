В Подмосковье вводят запрет на ночное посещение развлекательных заведений

Власти Подмосковья вводят запрет на ночное посещение развлекательных заведений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона.

Запрет вводится с 17 октября. Согласно постановлению, запрещается посещать развлекательные заведения с 00 до 8 утра. Уточняется, что под запрет попадают заведения, в которых организуются "коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия".

Накануне сообщалось, что в Московской области не планируется ввод электронных пропусков на передвижение в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба, в Московской области за минувшие сутки было зафиксировано 439 новых случаев заражения коронавирусом.



