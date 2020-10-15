В Подмосковье вводят запрет на ночное посещение развлекательных заведений
Власти Подмосковья вводят запрет на ночное посещение развлекательных заведений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона.
Запрет вводится с 17 октября. Согласно постановлению, запрещается посещать развлекательные заведения с 00 до 8 утра. Уточняется, что под запрет попадают заведения, в которых организуются "коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия".
Накануне сообщалось, что в Московской области не планируется ввод электронных пропусков на передвижение в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
По данным оперштаба, в Московской области за минувшие сутки было зафиксировано 439 новых случаев заражения коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- В Подмосковье вводят запрет на ночное посещение развлекательных заведений
- Петербургский медцентр подал заявку на закупку человеческих конечностей
- Решетников предложил считать кризис «новой реальностью»
- Билл Гейтс предсказал ухудшение ситуации по COVID-19
- Американские военные получат гиперзвуковое оружие к 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru