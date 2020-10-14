Власти Подмосковья не планируют вводить электронные пропуска

В Московской области не планируется ввод электронных пропусков на передвижение в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

По словам губернатора, идея с пропусками властям не нравится и они "постараются этого избежать".

Весной текущего года в целях сдерживания распространения коронавируса в регионе была введена система цифровых пропусков на передвижение. Заказать пропуск можно было ограниченное количество раз в неделю.

По данным оперштаба, в Московской области за минувшие сутки было зафиксировано 429 новых случаев заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеАндрей Воробьёв
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