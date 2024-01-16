Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС
Свыше 86 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по ОМС было проведено в России за 11 месяцев прошлого года, объемы этой помощи значительно выросли. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем российским гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. По словам Мурашко, охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала, что с ростом кесаревых сечений отмечается и рост числа стерилизаций женщин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru