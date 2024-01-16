Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС

Он отметил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем российским гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. По словам Мурашко, охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала, что с ростом кесаревых сечений отмечается и рост числа стерилизаций женщин, передает «Радиоточка НСН».

