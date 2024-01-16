Мурашко заявил о росте количества процедур ЭКО по ОМС

Свыше 86 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по ОМС было проведено в России за 11 месяцев прошлого года, объемы этой помощи значительно выросли. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Он отметил, что ЭКО по медицинским показаниям доступно всем российским гражданам за счет средств ОМС с 2017 года. По словам Мурашко, охрана здоровья матери и ребенка находится в центре внимания.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала, что с ростом кесаревых сечений отмечается и рост числа стерилизаций женщин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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