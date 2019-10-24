В Подмосковье умер один из создателей «Голубого огонька»

Константин Титар – один из создателей таких передач, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта» - ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Об этом пишет «Московский комсомолец», подчёркивая, что композитор скончался в своей домашней студии в подмосковном Королеве накануне, 23 октября. В свою очередь, РБК отмечает, что причиной смерти Титара стал сердечный приступ.

Близкие утверждают, что, несмотря на возраст и болезни, композитор отказывался от посещения врачей, хотя в последние дни жаловался на боли в сердце.

Напомним, Константин Титар окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Он работал редактором на Центральном телевидения СССР, участвовал в создании таких телепередач, как «Голубой огонек», «Вечерние мелодии» и «Утренняя почта». Он также руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР им. Л. Утесова.