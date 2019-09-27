Актер Андрей Семенов умер во время спектакля

Актер Театра юного зрителя в Калуге Андрей Семенов скончался прямо во время спектакля. Как сообщает РИА Новости, причиной смерти артиста стал отрыв тромба.



Так, в последнем выходе на театральную сцену артист исполнил роль Ангела в спектакле «Очень простая история» Марии Ладо, сообщается на официальном сайте театра.

Карьеру в театре он начал в 1992 году, на его счету более 30 ролей. Семенов родился в декабре 1962 года.



