Актер Андрей Семенов умер во время спектакля
27 сентября 201920:47
Актер Театра юного зрителя в Калуге Андрей Семенов скончался прямо во время спектакля. Как сообщает РИА Новости, причиной смерти артиста стал отрыв тромба.
Так, в последнем выходе на театральную сцену артист исполнил роль Ангела в спектакле «Очень простая история» Марии Ладо, сообщается на официальном сайте театра.
Карьеру в театре он начал в 1992 году, на его счету более 30 ролей. Семенов родился в декабре 1962 года.
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