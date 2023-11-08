В Подмосковье трех лже-полицейских задержали за вымогательство

По информации ведомства, подозреваемые возрастом от 26 до 39 лет перегородили дорогу иномарке в деревне Бирлово и начали вымогать у водителя и пассажира 1,5 миллиона рублей.

Потерпевшие пытались скрыться, но злоумышленники остановили их выстрелами их травматического оружия. Граждане передали преступникам 650 тысяч рублей.

В ходе осмотра у подозреваемых обнаружили около 800 тысяч рублей. Фигурантов дела заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) угрожал бизнесмену расправой и требовал у него три миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

