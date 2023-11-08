В Подмосковье трех лже-полицейских задержали за вымогательство
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области трех лже-полицейских, вымогавших 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По информации ведомства, подозреваемые возрастом от 26 до 39 лет перегородили дорогу иномарке в деревне Бирлово и начали вымогать у водителя и пассажира 1,5 миллиона рублей.
Потерпевшие пытались скрыться, но злоумышленники остановили их выстрелами их травматического оружия. Граждане передали преступникам 650 тысяч рублей.
В ходе осмотра у подозреваемых обнаружили около 800 тысяч рублей. Фигурантов дела заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) угрожал бизнесмену расправой и требовал у него три миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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