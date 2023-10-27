Суд в Москве арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы в пятницу, 27 октября, арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве, пишет РИА Новости.
В отношении Станислава Дейнеко и Антона Сафонова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они пробудут под арестом до 26 декабря.
По информации СМИ, речь идет о вымогательстве у одного из руководителей Ростеха. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
Ранее сообщалось, что бывшему сотруднику уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России предъявили обвинения в вымогательстве у бизнесмена в Пензенской области. Обвиняемый угрожал предпринимателю расправой и требовал от него три миллиона рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru