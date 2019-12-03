В Подмосковье стало меньше мусорных полигонов

3 декабря 201911:15

Два мусорных полигона «Егорьевский» и «Непейно» закроют в Подмосковье в течение декабря. Прекращение функционирования первого из них запланировано на 12 декабря, сообщает Телеканал «360». Это стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов «Восток». Его должны запустить уже 14 декабря.

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Следом, 20 декабря, прекратит работу ТБО «Непейно» в Дмитровском округе. Здесь хранились отходы IV класса опасности в течение 44 лет.

Кроме того, отмечает «Подмосковье Сегодня», на прошлой неделе был закрыт полигон «Воловичи», который работал в течение 29 лет под Коломной.

Уточняется, что оставшиеся 12 полигонов будут закрыты до 2030 года.

Ранее пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН рассказала о том, как будет работать двухпоточная система сбора мусора в Москве и Подмосковье с начала будущего года.

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ФОТО: pixabay.com
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