В Подмосковье стало меньше мусорных полигонов
Два мусорных полигона «Егорьевский» и «Непейно» закроют в Подмосковье в течение декабря. Прекращение функционирования первого из них запланировано на 12 декабря, сообщает Телеканал «360». Это стало возможным благодаря комплексу по переработке отходов «Восток». Его должны запустить уже 14 декабря.
Следом, 20 декабря, прекратит работу ТБО «Непейно» в Дмитровском округе. Здесь хранились отходы IV класса опасности в течение 44 лет.
Кроме того, отмечает «Подмосковье Сегодня», на прошлой неделе был закрыт полигон «Воловичи», который работал в течение 29 лет под Коломной.
Уточняется, что оставшиеся 12 полигонов будут закрыты до 2030 года.
Ранее пресс-секретарь компании «ЭкоЛайн» Оксана Бачина в беседе с НСН рассказала о том, как будет работать двухпоточная система сбора мусора в Москве и Подмосковье с начала будущего года.
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