В Подмосковье сожитель матери избил двоих детей

В Талдомском районе Московской области сожитель матери избил двоих детей, сообщает «РЕН ТВ».

Госпитализированы 11-летний мальчик и 14-летняя девочка. Их состояние оценивается как «средней тяжести».

У детей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:ПодмосковьеДети

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