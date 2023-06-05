В Подмосковье сожитель матери избил двоих детей
5 июня 202300:35
В Талдомском районе Московской области сожитель матери избил двоих детей, сообщает «РЕН ТВ».
Госпитализированы 11-летний мальчик и 14-летняя девочка. Их состояние оценивается как «средней тяжести».
У детей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Ранее женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru