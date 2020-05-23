В Подмосковье снят пропускной режим

В субботу, 23 мая, в Московской области официально прекратил свое действие пропускной режим. Накануне о его снятии заявил губернатор Андрей Воробьев в соцсетях.

Жители Подмосковья теперь имеют право передвигаться по региону без цифровых кодов. Воробьев добавил, что для поездки в Москву жителям области требуется оформить пропуск. В столице пропускной режим по-прежнему сохраняется, пишет Газета.ru.