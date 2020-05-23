В Подмосковье снят пропускной режим

В субботу, 23 мая, в Московской области официально прекратил свое действие пропускной режим. Накануне о его снятии заявил губернатор Андрей Воробьев в соцсетях.

Жители Подмосковья теперь имеют право передвигаться по региону без цифровых кодов. Воробьев добавил, что для поездки в Москву жителям области требуется оформить пропуск. В столице пропускной режим по-прежнему сохраняется, пишет Газета.ru.

Подмосковье отменяет пропускной режим

В Подмосковье постепенно будут открывать МФЦ, офисы продаж жилья на стройках и автомобилей.

При этом в регионе ужесточат масочный режим. За отсутствие средств защиты в общественных местах и транспорте введены штрафы, напоминают «Известия».

Напомним, в России зафиксировано 326,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, вылечились 99,8 тыс. пациентов, умерли — 3,2 тыс. человек.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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