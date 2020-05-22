Подмосковье отменяет пропускной режим

Электронные пропуска для передвижения по Московской области будут отменены уже с этой субботы, 23 мая, - объявил глава региона. Система цифровых пропусков действует больше месяца, - напомнил Андрей Воробьев, заметив, что «радости они никому не доставили, а вот результат дали», позволив «избежать негативного сценария». Для тех, у кого есть необходимость поездок в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно будет оформить пропуск на столичном портале mos.ru. «В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», - пояснил Андрей Воробьев.

Кроме отмены пропускного режима, вводится еще ряд послаблений противовирусных мер. Вслед за промышленными предприятиями и стройками с этого понедельника, 25 мая, работу в регионе возобновят автосалоны и офисы продаж на стройках жилья. Решено также возобновить работу многофункциональных центров. На первом этапе они будут оказывать услуги для юридических лиц, а затем и для населения, в случаях, когда необходим документ на бумажном носителе, и пока по предварительной записи. С 18 мая в Московской области разрешена работа организаций в сфере строительства и производства, оптовой торговли, розничной торговли автозапчастями, а также автосервисов, шиномонтажных и автомоек. В Подмосковье «работает почти все, кроме сферы услуг», - заявил губернатор.



Стоит отметить, что об отмене режима так называемой самоизоляции губернатор Подмосковья прямо ничего не сказал, отметив только, что людям старше 65 и тем, у кого хронические заболевания, придется остаться дома. По словам Андрея Воробьева, маска в общественных местах, в транспорте теперь являются «обязательным стандартом», рекомендуется еще и использование перчаток. Более того, по его словам, маски, перчатки и дезинфекция – «это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно». «Из 100 больных коронавирусом 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких», - объяснил губернатор.

В отличие от Подмосковья жителям столицы аналогичных послаблений ожидать не стоит. Как заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, в городе необходимо продлить режим самоизоляции, а также передвижение по пропускам. Причем, с 27 мая перемещаться по городу на транспорте можно будет только при наличии столичного цифрового пропуска. С 12 мая жители города обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.

