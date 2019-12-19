В Подмосковье с начала вакцинации около 1 млн детей привились от гриппа

Уточняется, что с начала кампании по вакцинации привили 936 тысяч детей. По данным издания, в регионе вакцинация продлится до 30 декабря. Поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления.

По данным издания, в текущем сезоне ставится вакцина эффективная сразу против 4-х штаммов вируса. Ранее Роспотребнадзор назвал вакцинацию самым лучшим способом профилактики гриппа.

