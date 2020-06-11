В Подмосковье с 25 июня заработают торговые центры

При этом в торговых центрах под запретом останутся развлекательные мероприятия, а также работа кинотеатров и фудкортов.

Также возобновить деятельность на этом этапе смогут автошколы и кадровые агентства. Театры и цирки смогут возобновить репетиции.

За минувшие сутки в РФ выявлено 8 779 новых случаев коронавируса, из которых 724 - в Московской области.

