В Подмосковье с 25 июня заработают торговые центры
Торговые центры Московской области возобновят работу с 25 июня в рамках смягчения ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
При этом в торговых центрах под запретом останутся развлекательные мероприятия, а также работа кинотеатров и фудкортов.
Также возобновить деятельность на этом этапе смогут автошколы и кадровые агентства. Театры и цирки смогут возобновить репетиции.
За минувшие сутки в РФ выявлено 8 779 новых случаев коронавируса, из которых 724 - в Московской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru