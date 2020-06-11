В Подмосковье заработали «Кинопаркинги»
В Подмосковье 11 июня открываются восемь «Кинопаркингов». Об этом сообщила «Радио 1» министр культуры Московской области Елена Харламова.
Кинотеатры для автомобилистов появились, в том числе на парковках торговых центров в Домодедове, Балашихе, Солнечногорске, Пушкине, в парках Одинцова и в атриуме МВК «Новый Иерусалим» в Истре.
По словам министра, кино в машинах любят по всему миру, потому что это самый недорогой вид просмотра фильмов. Традиционные кинотеатры из-за введенных в период эпидемии коронавируса ограничений до сих пор закрыты. Откроются они одними из последних. «Кинопаркинги» призваны восполнить этот недостаток.
Самый маленький из них находится рядом с городским парком в Солнечногорске, где 35 машиномест, самый большой – в Балашихе (200 парковочных мест).
Сеансы будут бесплатными, зрителей также обеспечат традиционным кинопитанием: попкорном и кока-колой. С расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Московской области.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что кинотеатры в России смогут возобновить работу в середине июля. Он напомнил, что кинотеатры при этом должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru