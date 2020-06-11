В Подмосковье заработали «Кинопаркинги»

По словам министра, кино в машинах любят по всему миру, потому что это самый недорогой вид просмотра фильмов. Традиционные кинотеатры из-за введенных в период эпидемии коронавируса ограничений до сих пор закрыты. Откроются они одними из последних. «Кинопаркинги» призваны восполнить этот недостаток.

Самый маленький из них находится рядом с городским парком в Солнечногорске, где 35 машиномест, самый большой – в Балашихе (200 парковочных мест).

Сеансы будут бесплатными, зрителей также обеспечат традиционным кинопитанием: попкорном и кока-колой. С расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Московской области.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что кинотеатры в России смогут возобновить работу в середине июля. Он напомнил, что кинотеатры при этом должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора.

