Запрет посещать храмы Московской епархии продлён на неопределенный срок

Московская Патриархия в очередной раз объявила о продлении запрета на посещение храмов столицы и Подмосковья верующими из-за опасности распространения коронавируса.

Такой запрет был введён после требования Роспотребнадзора на Страстную неделю и Пасху, затем его пролонгировали до 28 апреля включительно, когда православные отмечают Радоницу - день поминовения усопших. Совершать службы при закрытых дверях разрешено только духовенству, находится там могут сотрудники храмов и волонтёры.

Сегодня на сайте Русской православной церкви обнародовано распоряжение патриарха Кирилла об ответственности духовенства за нарушение мер профилактики COVID-19.

