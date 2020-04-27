Запрет посещать храмы Московской епархии продлён на неопределенный срок
Московская Патриархия в очередной раз объявила о продлении запрета на посещение храмов столицы и Подмосковья верующими из-за опасности распространения коронавируса.
Такой запрет был введён после требования Роспотребнадзора на Страстную неделю и Пасху, затем его пролонгировали до 28 апреля включительно, когда православные отмечают Радоницу - день поминовения усопших. Совершать службы при закрытых дверях разрешено только духовенству, находится там могут сотрудники храмов и волонтёры.
Сегодня на сайте Русской православной церкви обнародовано распоряжение патриарха Кирилла об ответственности духовенства за нарушение мер профилактики COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru