В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для детей с COVID-19
Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в Подмосковье растёт заболеваемость коронавирусом среди детей.
Он отметил, что в большинстве случаев у взрослых и детей выявляется штамм «омикрон», болезнь протекает в лёгкой или среднетяжёлой форме.
По его словам, для маленьких пациентов в регионе разворачивают более 500 дополнительных коек.
«Сейчас у нас в больнице лежит пациент, которому 24 дня от роду. То есть это новорождённый ребёнок», - подчеркнул Осипов в эфире «Радио 1».
Ранее губернатор Вологодской области Антон Кольцов заявил, что в региональных моногоспиталях занято 73 % детских коек, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для детей с COVID-19
- Синоптик рассказал, когда в Москве «запахнет весной»
- Врач рассказал о психических проблемах при COVID-19
- СМИ рассказали об острейшей перепалке постпредов РФ и США на заседании Совбеза ООН
- Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения
- В ЛНР снова ввели комендантский час
- Глава ОБСЕ приедет в Донбасс
- Премьер Венгрии Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»
- Датские ученые выяснили большую заразность омикрон-штамма BA.2
- Заммэра Бочкарёв: Московский скоростной диаметр построен более чем на 60%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru