В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для детей с COVID-19

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов заявил, что в Подмосковье растёт заболеваемость коронавирусом среди детей.

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Он отметил, что в большинстве случаев у взрослых и детей выявляется штамм «омикрон», болезнь протекает в лёгкой или среднетяжёлой форме.

По его словам, для маленьких пациентов в регионе разворачивают более 500 дополнительных коек.

«Сейчас у нас в больнице лежит пациент, которому 24 дня от роду. То есть это новорождённый ребёнок», - подчеркнул Осипов в эфире «Радио 1».

Ранее губернатор Вологодской области Антон Кольцов заявил, что в региональных моногоспиталях занято 73 % детских коек, сообщают «Невские новости».

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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусДетиМосковская Область
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