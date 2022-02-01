В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для детей с COVID-19

Он отметил, что в большинстве случаев у взрослых и детей выявляется штамм «омикрон», болезнь протекает в лёгкой или среднетяжёлой форме.

По его словам, для маленьких пациентов в регионе разворачивают более 500 дополнительных коек.

«Сейчас у нас в больнице лежит пациент, которому 24 дня от роду. То есть это новорождённый ребёнок», - подчеркнул Осипов в эфире «Радио 1».

Ранее губернатор Вологодской области Антон Кольцов заявил, что в региональных моногоспиталях занято 73 % детских коек, сообщают «Невские новости».

