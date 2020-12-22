В Подмосковье произошла стрельба из-за конфликта в домовом чате

В подмосковном городе Истра произошел конфликт между соседями в домовом чате, сообщает «Рен ТВ».

Выпившие жильцы поссорились в чате, после чего 57-летний мужчина и его 37-летний сын отправились к соседу по дому, чтобы выяснить отношения. В ответ сосед открыл стрельбу из травматического оружия. В результате 57-летний мужчина был ранен в левое предплечье, а его сын — в грудь. Оба госпитализированы.

По словам пострадавших, их сосед начал стрелять сразу, как только они спустились к нему на этаж. По другим данным, нетрезвые отец и сын сначала избили своего соседа, после чего ему пришлось взяться за оружие.