Житель Калининграда убил бывшую супругу и покончил с собой
Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало проверку после обнаружения тел мужчины, предположительно покончившего с собой, и женщины, предположительно убитой. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко.
По предварительным данным следствия, в Калининграде на улице Чернышевского 37-летний мужчина застрелил из огнестрельного оружия свою 35-летнюю бывшую супругу и покончил с собой. На месте происшествия найдено оружие, предположительно из него были произведены выстрелы.
Сообщение о найденных в Калининграде телах мужчины и женщины поступило в СК вечером в четверг. Специалисты проводят доследственную проверку, на месте происшествия также работают криминалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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