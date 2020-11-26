Житель Калининграда убил бывшую супругу и покончил с собой

Следственное управление СК РФ по Калининградской области начало проверку после обнаружения тел мужчины, предположительно покончившего с собой, и женщины, предположительно убитой. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя СУСК Наталья Гацко.

По предварительным данным следствия, в Калининграде на улице Чернышевского 37-летний мужчина застрелил из огнестрельного оружия свою 35-летнюю бывшую супругу и покончил с собой. На месте происшествия найдено оружие, предположительно из него были произведены выстрелы.

Сообщение о найденных в Калининграде телах мужчины и женщины поступило в СК вечером в четверг. Специалисты проводят доследственную проверку, на месте происшествия также работают криминалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.



