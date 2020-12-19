Стрелявшего в дворников охранника парковки задержали в Москве
19 декабря 202014:41
Охранника парковки в центре Москвы, который стрелял в дворников из пневматического пистолета, задержали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Причиной инцидента стал конфликт между не проспавшимся после вечерней пьянки охранником и дворниками, у которых он с утра вымогал деньги.
Сообщается, что охранник автостоянки в Кропоткинском переулке после стрельбы в уборщиков также обрызгал их из баллончика.
Следователи устанавливают мотивы случившегося.
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19 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru