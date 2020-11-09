ВОЗ планирует кардинальный перелом ситуации с COVID-19 к марту 2021 года
9 ноября 202021:47
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена осуществить кардинальный перелом ситуации с COVID-19 к марту следующего года. Соответствующее заявление сделал глава работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам Брюс Эйлвард.
По словам Эйлварда, к этому времени в мире будут быстрые тесты на коронавирус, вакцины, а также достаточное количество индивидуальных средств защиты. Кроме того, ВОЗ в начале 2021 года планирует старт программ предоставления вакцин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru