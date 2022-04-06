В Китае предложили США способ решения украинского кризиса

Дипломат считает, что «США наживаются на хаосе». В связи с этим, по его словам, Вашингтону следует посодействовать продвижению мирных переговоров Москвы и Киева.

Ранее в Германии заявили, что у Евросоюза почти не осталось антироссийских санкций.