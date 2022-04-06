В Китае предложили США способ решения украинского кризиса
6 апреля 202211:50
США могут решить украинский кризис, отменив антироссийские санкции и перестав «размахивать санкционной дубинкой». Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
Дипломат считает, что «США наживаются на хаосе». В связи с этим, по его словам, Вашингтону следует посодействовать продвижению мирных переговоров Москвы и Киева.
Ранее в Германии заявили, что у Евросоюза почти не осталось антироссийских санкций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru