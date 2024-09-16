В Подмосковье призвали ограничить работу мигрантов в сфере питания и образования

Заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в таких областях, как питание, здравоохранение и образование. Инициатива была озвучена на совещании, проведенном губернатором Андреем Воробьевым с участием областного правительства и глав городских округов.

Масленкина подчеркнула необходимость таких ограничений в сфере уличного питания на нестационарных торговых объектах, а также в областях спорта, досуга, здравоохранения, социальных услуг и образования. По ее мнению, в этих сферах особенно важно качественное знание языка из-за работы с населением. Она также указала, что подобные меры помогут минимизировать потенциальные конфликты.

В Подмосковье предложили запретить работать мигрантам в нескольких сферах

Помимо этого, Масленкина отметила, что в Подмосковье уже существует ограничение в 15% на привлечение иностранной рабочей силы в розничной торговле алкоголем, пивом и табаком. Она выразила желание присоединиться к 22 регионам России, которые полностью запретили работу мигрантов по патентам в этой сфере.

По ее словам, при введении данных ограничений планируется замена около 5,6 тыс. патентообладателей. Она добавила, что эта замена может быть компенсирована за счет местных граждан и граждан ЕАЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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