В Подмосковье призвали ограничить работу мигрантов в сфере питания и образования

Заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по патенту в таких областях, как питание, здравоохранение и образование. Инициатива была озвучена на совещании, проведенном губернатором Андреем Воробьевым с участием областного правительства и глав городских округов.

Масленкина подчеркнула необходимость таких ограничений в сфере уличного питания на нестационарных торговых объектах, а также в областях спорта, досуга, здравоохранения, социальных услуг и образования. По ее мнению, в этих сферах особенно важно качественное знание языка из-за работы с населением. Она также указала, что подобные меры помогут минимизировать потенциальные конфликты.