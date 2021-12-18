В Подмосковье придут морозы до минус 26 градусов

«В ЦФО на большей части округа аномалии температуры -7-16 градусов, в Черноземье минимальные температуры до -16 градусов, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до -26 градусов», - отметил собеседник агентства.

По его словам, в Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду ожидаются погодные аномалии на 7-14 градусов ниже нормы, которые снизятся до минус 23 градусов.

Вильфанд рассказал, что с воскресенья холодный воздух проникнет в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря - в регионы Центрального федерального округа. Он также уточнил, что с 21 декабря похолодает в центре Европейской России.

«Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены иссиня-черным цветом (на прогностических картах обозначают отрицательные отклонения температур от нормы- прим. НСН). В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте черный цвет - там на 16-20 градусов ниже нормы», - пояснил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в Приволжском федеральном округе погода будет на 7-12 градусов холоднее нормы, в Южном федеральном округе - на 7-14 градусов. Также морозы на 15-20 градусов ниже нормы прогнозируются на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. Значительно похолодает в Волгоградской области - до - 22 градусов, на севере Ростовской области будет до -16 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что самый холодный период зимы начнется с 20 декабря и продлится до 15 января, столбики термометров опустятся до -22 градусов.

«С наступлением следующей недели начнется ультраполярное вторжение воздушных масс, которое приведет к резкому усилению морозов», - отметил Тишковец.