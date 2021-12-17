«Ультраполярное вторжение»: Москву ждет удар «ныряющего циклона», снегопад и рекордные холода

«С севера через центр европейской России будет перемещаться быстрый «ныряющий» циклон. Его так называют потому, что он резко меняет направление движения. Это будет сопровождаться усилением ветра, аномально низким давлением, снегопадами, метелями и, что самое неприятное, вслед за ним придет мощная холодная волна и сильно похолодает. Будет поступать очень холодный воздух из акватории Карского моря, и случится так называемое ульраполярное вторжение», - сказал Леус.

По его словам, температурный антирекорд этой зимы будет побит, при этом Москва может остаться «замороженной» на довольно продолжительное время.

«Очень может быть, что уже в ночь на вторник в Москве будет обновлен температурный рекорд этой зимы, составлявший минус 17 градусов. Очень холодная погода будет, на 10-12 градусов ниже нормы, и не исключено, что этот период продлится дней пять, а может и дольше», - отметил синоптик.

Леус предупредил, что воскресный снегопад ухудшит ситуацию с пробками, а дачникам предстоит «откапываться» самостоятельно.

«В декабре бывают метели, снег, да и ветер до 17 м/с - это не так много. В этом нет ничего необычного для декабря. Любой снегопад в Москве вызывает пробки. А, учитывая, что к Новому году и погоду не надо портить, - все равно 8-9, а то и 10 баллов, - еще хуже будет на дорогах. Многие уже начали отдыхать, уехали в свои загородные дома, но, если ты в городе живешь, у тебя надежда на городские власти, а там ты должен сам заботиться, чтобы выехать на автомобиле, а в доме тепло было. Если что, надо спасаться в теплых квартирах», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее отмечала, что последний в 2021 году сильный снегопад в столичном регионе ожидается на Николу Зимнего, 19 декабря.

Со своей стороны, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил «Радиоточке НСН», что в середине следующей недели «мы достигнем дна холодного, морозного колодца и окажемся в самом ядре арктического мешка».