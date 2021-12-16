«Снега навалом»: Синоптик пообещал москвичам сказку и дно к Новому году
Вся столица к праздникам окажется в снегу, горожан ждут большие сугробы и аномальные морозы, заявил Евгений Тишковец.
Самый холодный период зимы начнется с 20 декабря и продлится до 15 января, столбики термометров опустятся до -22 градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«С наступлением следующей недели начнется ультраполярное вторжение воздушных масс, которое приведет к резкому усилению морозов. В понедельник 20 декабря ночью температура воздуха будет до -9, -14, снег и метель, днем до -10, -15. Во вторник локальные снегопады, ночью похолодает до -19, -21. В среду примерно те же масштабы: до -17, -22 ночью, в дневные часы до -12, -17. В середине следующей недели мы достигнем дна этого холодного, морозного колодца и окажемся в самом ядре арктического мешка, в котором будем пребывать достаточно долгое время. Мы будем находиться в аномально морозных воздушных массах чуть ли не до 12 января. Это будет самый холодный период этой зимой. Это будут настоящие русские морозы, снега будет навалом. Я думаю, что будет до 25 – 30 см снега во второй половине января», - отметил Тишковец.
Также синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на ближайшие выходные. По его словам, 19 декабря горожан ждет комфортная и снежная погода.
«Что касается погоды на выходные, в пятницу ночью будет мокрый снег, днем просто снег. При этом столбики термометров будут колебаться на нулевой отметке, а значит будет гололедица. В субботу в Москве похолодает до -3, -5, по области до -8. В воскресенье ожидается настоящая зимняя сказка, в течение суток будет достаточно обильный снегопад, ночью с метелью даже. Температура воздуха ночью будет до -4, днем – около 0. Снега нападает много, поэтому будет действительно комфортная по температуре и довольно снежная погода», - резюмировал Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что аномальное похолодание в Москве обусловлено антициклоном и воздушными массами, пришедшими с Новой Земли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- Голикова не исключила пересмотр сроков COVID-сертификата из-за «омикрона»
- Рогозин поручил нарастить производство кораблей «Союз МС» для космического туризма
- В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьёвым
- Мэр Ярославля был экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии
- Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в РФ
- Хоккеист Кузнецов пропустит Олимпиаду из-за кокаина
- Google объяснил удаление нового канала RT DE
- Адвокат: суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП
- «Цифровой фашизм»: Канделаки и Захарова высказались об удалении с YouTube канала RT DE
- Песков: Перечень причин отрешить от власти губернаторов остается прежним
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru