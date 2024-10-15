В Подмосковье предложили объединить Люберцы и Дзержинский
15 октября 202421:21
Совет депутатов городского округа Люберцы (Московская область) предложил объединиться с соседним городским округом Дзержинский. Документ размещен на официальном портале города Люберцы.
Отмечается, что решение было вынесено по итогам публичных слушаний, а парламентарии выразили мнение жителей Люберец.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают слияние республики Алтай и Алтайского края.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru