В Подмосковье предложили объединить Люберцы и Дзержинский

Совет депутатов городского округа Люберцы (Московская область) предложил объединиться с соседним городским округом Дзержинский. Документ размещен на официальном портале города Люберцы.

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Отмечается, что решение было вынесено по итогам публичных слушаний, а парламентарии выразили мнение жителей Люберец.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают слияние республики Алтай и Алтайского края.

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ФОТО: ТАСС / Валентин Федоров
ТЕГИ:Московская ОбластьПодмосковьеЛюберцы

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