Песков опроверг планы объединить республику Алтай с Алтайским краем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не идет обсуждение возможности объединения республики Алтай и Алтайского края. Об этом он сказал во время брифинга с журналистами во вторник, 4 июня.

По словам Пескова, эта тема не на повестке дня.