Песков опроверг планы объединить республику Алтай с Алтайским краем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не идет обсуждение возможности объединения республики Алтай и Алтайского края. Об этом он сказал во время брифинга с журналистами во вторник, 4 июня.

По словам Пескова, эта тема не на повестке дня.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, не является ли уход с поста главы республики Алтай Олега Хорохордина предвестником возможной отставки губернатора Алтайского края Виктора Томенко и дальнейшего слияния субъектов.

Ранее сегодня глава республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе с поста руководителя региона. Он пояснил, что отставка связана с переходом на новую работу. Он руководил регионом с весны 2019 года, сначала в статусе врио главы республики, затем с октября 2019 - в должности главы Республики Алтай. Срок полномочий Хорохордина истекает в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАлтайский КрайАлтай

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