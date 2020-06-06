В Подмосковье пообещали закрыть все мусорные полигоны

В Подмосковье в черте городов было 39 полигонов. При этом, по словам Воробьева, для переработки твердых бытовых отходов на полигонах использовались устаревшие технологии – мусор пересыпали землей. Сепарация и собственно переработка отсутствовали. Зловоние вызывало недовольство людей.

В День эколога, 5 июня, губернатор Московской области проверил ход работ по ликвидации негативного воздействия открытого полигона отходов «Щелканово», где были протесты населения. Их завершат до конца июля.

«Для Подмосковья экология имеет особое значение. От свалки тут не останется никакого следа», – отметил Воробьёв.

По данным пресс-службы Министерства экологии и природопользования Подмосковья, работы по рекультивации ведутся на пяти полигонах твёрдых коммунальных отходов Московской области. Три из них рекультивируют в этом году, ещё два – в следующем. Также отмечается, что в этом году начали действовать два комплекса по переработке отходов - КПО «Юг» под Коломной и «Север» под Сергеевым Посадом. Планируется открытие КПО «Дон» в Каширском городском округе. Оно состоится в начале следующей недели.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН поддержал строительство новых мусоросжигательных заводов.

«Сжигание – это выход из ситуации, то, что позволит мусорной реформе в конце концов состояться. Потому что мы очень долго запрягаем с раздельным сбором, очень долго строим мусоросортировочные комплексы. Сначала не было денег на поддержку отрасли, когда они появились, возникли более важные направления. Мусоросжигание – это правильно, это современно и технологично», - подчеркнул общественник.

