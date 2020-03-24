Мусорное обнуление. Омбудсмен по экологии поддержал РЭО

Обнулить НДС в мусорной отрасли предложил «Российский экологический оператор» (РЭО). Как сообщает ТАСС, в условиях роста неплатежей за вывоз мусора, «такая мера позволит снизить тарифы почти на 20% и значительно упростит администрирование».

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН поддержал предложение РЭО.