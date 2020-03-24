Мусорное обнуление. Омбудсмен по экологии поддержал РЭО
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в эфире НСН объяснил, почему нужно обнулить НДС.
Обнулить НДС в мусорной отрасли предложил «Российский экологический оператор» (РЭО). Как сообщает ТАСС, в условиях роста неплатежей за вывоз мусора, «такая мера позволит снизить тарифы почти на 20% и значительно упростит администрирование».
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН поддержал предложение РЭО.
«Такая инициатива в искаженном виде была реализована в прошлом году, послабление по НДС. Но в свете того, что собираемость платежей падает, что другие меры поддержки, которые были запланированы в прошлом году, до сих пор не дошли до организаторов и операторов мусорного рынка, поэтому такое послабление будет востребовано. Любые меры поддержки, в том числе налоговые льготы по НДС, необходимы. Обнуление – это сейчас правильно», - подчеркнул он.
Напомним, «Российский экологический оператор» был создан в январе 2019 года. Компания должна сформировать систему обращения с бытовыми отходами, их оборота и полезного использования.
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