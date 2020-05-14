Мусоросжигание назвали будущим шансом мусорной реформы при нынешней катастрофе
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию в эфире НСН поддержал строительство новых мусоросжигательных заводов.
25 новых мусоросжигательных заводов построят в России госкорпорации Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ. Как сообщает ТАСС, стоимость проекта составит 600 млрд рублей.
По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, строительство новых заводов позволит «предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель»
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН поддержал строительство новых мусоросжигательных заводов.
«Как правило, такой мусоросжигательный завод имеет мощность полмиллиона тонн, не больше. Например, в Финляндии заводы такой мощности. К слову, там 90% всех отходов сжигается. У них девять мусоросжигательных заводов на пятимиллионное население. У нас пока ни одного реализованного. Было бы хорошо говорить, что будут построены еще 25, когда бы мы увидели хотя бы один построенный и работающий. Но сжигание – это выход из ситуации, то, что позволит мусорной реформе в конце концов состояться. Потому что мы очень долго запрягаем с раздельным сбором, очень долго строим мусоросортировочные комплексы. Сначала не было денег на поддержку отрасли, когда они появились, возникли более важные направления. Мусоросжигание – это правильно, это современно и технологично», - подчеркнул общественник.
Он признал обеспокоенность людей из-за опасности сжигания мусора. «При сжигании выделяются, в частности, диоксины. Но из мирового опыта ясно, что это не так опасно, как преподносят противники мусоросжигания. Но гораздо опаснее, что сейчас мы захораниваем те виды отходов, которые хранить в земле категорически нельзя. Это экологическое преступление. Это и градусники, и люминесцентные лампы, и медицинские отходы. Экологические риски сжигания нивелируются высокотехнологичным оборудованием заводов», - заключил Неверов.
Отметим, что сейчас в России уже строятся пять заводов по утилизации отходов. Четыре в Подмосковье и один в Татарстане.
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