В Подмосковье ожидают спад заражений коронавирусом на следующей неделе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спад по числу заражений коронавирусом в регионе ожидается на следующей неделе. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Воробьева, ситуация в области уже стабилизировалась. Он отметил, что максимальное число госпитализированных и выписанных пациентов с COVID-19 было зафиксировано на минувшей неделе.
Согласно данным оперштаба, за последние сутки в РФ обнаружено 8926 новых случаев коронавируса, из них 921 случай - в Московской области.
Ранее сегодня сообщалось, что в Подмосковье замечены медведи вблизи жилых домов. Информацию об этом в министерство экологии Московской области передала одна из местных жительниц подмосковной Черноголовки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru