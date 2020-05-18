В Подмосковье ожидают спад заражений коронавирусом на следующей неделе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что спад по числу заражений коронавирусом в регионе ожидается на следующей неделе. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Воробьева, ситуация в области уже стабилизировалась. Он отметил, что максимальное число госпитализированных и выписанных пациентов с COVID-19 было зафиксировано на минувшей неделе.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в РФ обнаружено 8926 новых случаев коронавируса, из них 921 случай - в Московской области.

Ранее сегодня сообщалось, что в Подмосковье замечены медведи вблизи жилых домов. Информацию об этом в министерство экологии Московской области передала одна из местных жительниц подмосковной Черноголовки.



