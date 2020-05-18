К снятию карантинных мер готова почти треть России

27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, - заявил излечившийся от коронавируса премьер Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией. Исходя из результатов ежедневного мониторинга, в этих субъектах федерации смягчение мер становится возможным, - сказал глава правительства, пояснив, что в последние несколько дней показатель распространения вируса на этих территориях не превышает единицы. Благодаря в том числе и режиму строгой самоизоляции, рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить, динамика развития ситуации позитивная, - констатировал премьер, хотя и признал, что ситуация остается непростой.

Между тем, коэффициент прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией - не единственный критерий, который необходимо учитывать при принятии решений о смягчении ограничительных мер, - указала на совещании с премьером его заместитель Татьяна Голикова. Принимать во внимание следует также показатели заболевания в регионе пневмониями, а также процент переболевших коронавирусом. К этому надо добавить еще и требования Роспотребнадзора учитывать число имеющихся коронавирусных коек, охват тестирования как на заболевание коронавирусом, так и на антитела к нему.

Частично ограничения уже снимаются, но не везде. В пяти регионах России возобновлена работа промышленных предприятий. Где-то открыты объекты сферы услуг и непродовольственные магазины, занимающие небольшую площадь. Но, как предупредил премьер-министр, послабления возможны только при условии, что все люди будут соблюдать общие правила профилактики заболевания.

Отсрочить снятие ограничений способны сами жители той или иной территории, пренебрегая действующими правилами. Так, в Москве индекс уровня самоизоляции снизился до рекордных значений за все время действия противовирусных мер в городе. На 15:00 понедельника он составил 2,1 балла, то есть на улицах появилось очень много людей. Как говорится, пенять будет не на кого, кроме самих себя, если, не дай бог, случится вторая волна, о возможности которой предупреждали многие, в том числе эпидемиологи в Китае, который первым столкнулся со вспышкой COVID-19. Там, кстати, «афтершок» уже случился: повторная вспышка зафиксирована на северо-востоке страны, в городе Шулань провинции Цзилинь. Показательно и то, как ведут себя власти, повторно столкнувшись с опасным заболеванием. В провинции остановлено автобусное и железнодорожное сообщение, блокированы выезды из Шуланя и ближайших городов. Закрыты школы, так же как и жилые комплексы, где проживают люди с подтвержденным коронавирусом либо подозрением на него. Выйти за покупкой предметов первой необходимости может лишь один из членов семьи и то раз в два дня. Несмотря на то, что в регионе зафиксировано всего лишь 34 случая инфицирования, строгие карантинные меры сразу же коснулись более ста миллионов человек.

