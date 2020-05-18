В Подмосковье замечены медведи вблизи жилья
Экологи намерены выяснить правдивость информации о появлении медведя вблизи подмосковной Черноголовки. О хищнике в окрестностях населённого пункта в министерство экологии Московской области сообщила одна из местных жительниц.
Между тем, согласно многолетним наблюдениям, до сих пор заход медведи не заходили в эти места. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», ранее сообщения о медведях были получены от жителей Пушкина и Наро-Фоминска. По оценке экологов, косолапые могли осмелеть и выйти к жилью из-за ограничений в связи с коронавирусом, поскольку эти меры привели к сокращению числа людей в лесах.
Жителям Московской области напомнили, что медведи в текущем году завершили спячку раньше обычного, они истощены и могут проявлять повышенную агрессию.
В связи с этим не рекомендуется посещать лес в одиночку. Одеваться лучше ярко, также специалисты рекомендуют брать с собой свисток для отпугивания. В случае встречи с медведем нужно издавать громкие звуки, убегать от него нельзя.
Бурый медведь занесен в Красную книгу Подмосковья — в области обитает всего около десяти — пятнадцати особей. В случае встречи с животным граждан просят сообщить в Минэкологии подробности. Информацию можно направить на электронный адрес: minecology@mosreg.ru или info@verhovye.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- В Подмосковье замечены медведи вблизи жилья
- Более 100 миллионов китайцев снова на карантине из-за коронавируса
- В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
- Москвичей напугали снегом на этой неделе
- Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru