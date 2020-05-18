В Подмосковье замечены медведи вблизи жилья

Экологи намерены выяснить правдивость информации о появлении медведя вблизи подмосковной Черноголовки. О хищнике в окрестностях населённого пункта в министерство экологии Московской области сообщила одна из местных жительниц.

Между тем, согласно многолетним наблюдениям, до сих пор заход медведи не заходили в эти места. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», ранее сообщения о медведях были получены от жителей Пушкина и Наро-Фоминска. По оценке экологов, косолапые могли осмелеть и выйти к жилью из-за ограничений в связи с коронавирусом, поскольку эти меры привели к сокращению числа людей в лесах.

Жителям Московской области напомнили, что медведи в текущем году завершили спячку раньше обычного, они истощены и могут проявлять повышенную агрессию.