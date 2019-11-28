В Подмосковье ожидают рост турпотока зимой на 20%

28 ноября 201920:36

Власти Московской области ожидают рост туристов в города региона на 15-20% в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу комитета по туризму в регионе Наталью Галкину.

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По ее словам, в предстоящем зимнем сезоне в проекте «Зима в Подмосковье» будут участвовать на 4 города больше, чем прошлой зимой. Галкина отметила, что в прошедшем году при участии 11 городов регион посетили 9 млн туристов.

Проект «Зима в Подмосковье» знакомит туристов с достопримечательностями региона, историческими местами.

Ранее сегодня сообщалось, что 7 декaбря «Зима в Подмосковье» открывaет сезон. В Дмитрове пройдет фестивaль «Спорт! Снег! Смех!».

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ФОТО: РИА Новости
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