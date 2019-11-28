В Подмосковье ожидают рост турпотока зимой на 20%

По ее словам, в предстоящем зимнем сезоне в проекте «Зима в Подмосковье» будут участвовать на 4 города больше, чем прошлой зимой. Галкина отметила, что в прошедшем году при участии 11 городов регион посетили 9 млн туристов.

Проект «Зима в Подмосковье» знакомит туристов с достопримечательностями региона, историческими местами.

Ранее сегодня сообщалось, что 7 декaбря «Зима в Подмосковье» открывaет сезон. В Дмитрове пройдет фестивaль «Спорт! Снег! Смех!».

