В Подмосковье ожидают рост турпотока зимой на 20%
Власти Московской области ожидают рост туристов в города региона на 15-20% в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу комитета по туризму в регионе Наталью Галкину.
По ее словам, в предстоящем зимнем сезоне в проекте «Зима в Подмосковье» будут участвовать на 4 города больше, чем прошлой зимой. Галкина отметила, что в прошедшем году при участии 11 городов регион посетили 9 млн туристов.
Проект «Зима в Подмосковье» знакомит туристов с достопримечательностями региона, историческими местами.
Ранее сегодня сообщалось, что 7 декaбря «Зима в Подмосковье» открывaет сезон. В Дмитрове пройдет фестивaль «Спорт! Снег! Смех!».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей