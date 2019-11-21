В Подмосковье к Новому году появится более полутора тысяч праздничных ёлок

Предстоящей зимой в Московской области установят более полутора тысяч праздничных елей. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом рассказали в областном Минблагоустройства. Кроме того, там отметили, что в Подмосковье откроются катки и многочисленные новогодние ярмарки. Массовые праздничные гуляния будут проходить в парках культуры и отдыха, на городских площадях, в скверах и на бульварах.

Также жители Подмосковья смогут провести новогодние каникулы на лыжных трассах, горках для санок и тюбингов, и отдохнуть в оборудованных барбекю-зонах. Отмечается, что все места для праздничных развлечений оформят в стиле проекта «Зима в Подмосковье».