В Подмосковье к Новому году появится более полутора тысяч праздничных ёлок

21 ноября 201918:27

Предстоящей зимой в Московской области установят более полутора тысяч праздничных елей. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом рассказали в областном Минблагоустройства. Кроме того, там отметили, что в Подмосковье откроются катки и многочисленные новогодние ярмарки. Массовые праздничные гуляния будут проходить в парках культуры и отдыха, на городских площадях, в скверах и на бульварах.

Также жители Подмосковья смогут провести новогодние каникулы на лыжных трассах, горках для санок и тюбингов, и отдохнуть в оборудованных барбекю-зонах. Отмечается, что все места для праздничных развлечений оформят в стиле проекта «Зима в Подмосковье».

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Между тем, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН, что вопреки общеэкономической ситуации спрос на новогодний отдых увеличился.

«По данным туроператоров, почти сенсационная картина в этом году. Мы видим увеличение спроса на Новый год. На отдельных направлениях увеличился от 17 до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ещё одна из нынешних особенностей: если в прошлом году общая картина продаж так и не определилась до середины ноября, то в этом году более-менее картина спроса сложилась в конце октября», - отметила Ломидзе.

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