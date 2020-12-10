В Подмосковье оценили вероятность новых ограничений из-за COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал возможность введения новых ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор заявил, что власти области «постараются избежать» новых мер.

Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковье
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