В Подмосковье оценили вероятность новых ограничений из-за COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал возможность введения новых ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор заявил, что власти области «постараются избежать» новых мер.

Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

