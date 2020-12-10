В Подмосковье оценили вероятность новых ограничений из-за COVID-19
10 декабря 202021:47
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировал возможность введения новых ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Губернатор заявил, что власти области «постараются избежать» новых мер.
Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
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10 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru