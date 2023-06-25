В Подмосковье открыли автодорогу М-4 «Дон» через мост на Оке

«Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-4 „Дон“», — сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобили снова могут двигаться по Щуровскому мосту в Коломне, а также - через реку Оку на трассе М-5 «Урал». Ее открыли для движения в сторону Москвы в 13:15.

Ранее Росавтодор заявил, что сняты все введенные прежде ограничения на трассах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



