В Подмосковье открыли автодорогу М-4 «Дон» через мост на Оке
25 июня 202314:42
Возобновили движение транспорта по мосту через Ока на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
«Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-4 „Дон“», — сообщает пресс-служба ведомства.
Автомобили снова могут двигаться по Щуровскому мосту в Коломне, а также - через реку Оку на трассе М-5 «Урал». Ее открыли для движения в сторону Москвы в 13:15.
Ранее Росавтодор заявил, что сняты все введенные прежде ограничения на трассах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru