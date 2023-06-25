Открыто движение по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону

Восстановлено движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону, которое было закрыто в субботу. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев 25 июля, в воскресенье.

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«Ситуация в регионе стабилизировалась. Необходимые ограничительные меры по въезду/ выезду из города сняты», — заявил он.

Фатеев выразил всем благодарность за обеспечение работы систем жизнеобеспечения и правопорядка в Ростове-на-Дону. По его словам, городские службы функционируют в штатном режиме.

Ранее «Известия» со ссылкой на «Автодор» сообщили, что ограничения на движение транспорта по дороге М-4 «Дон» сохраняются в Московской и Тульской областях.

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ФОТО: novayagazeta-ug.ru
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