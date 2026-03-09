Иран провел 30-ю волну ударов ракетами и БПЛА по целям США и Израиля
Иранские вооруженные силы Ирана провели 30-ю волну ударов по целям США и Израиля на Ближнем Востоке, применив беспилотники и новейшие ракеты. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на службу по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции республики.
«Против американских террористических баз в регионе и севера оккупированных территорий с использованием ракет "Хорремшахр", "Фаттах", "Хейбар" на жидком и твердом топливе, а также стратегических БПЛА... была проведена 30-я волна операции "Правдивое обещание 4"» , - указано в сообщении.
КСИР подчеркнул, что операцию провели со «стопроцентным успехом».
Ранее в Иране пригрозили начать удары по ближневосточной энергетической инфраструктуре, если США и Израиль продолжат атаковать подобные объекты на территории исламской республики, пишет 360.ru.
