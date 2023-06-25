Росавтодор: сняты все ранее введенные ограничения на трассах

Все ранее введенные ограничения на российских автотрассах сняты, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавтодор.

Калужская область перекроет дороги около Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областей

Участки дорог перекрывали в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областях.

Ранее в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мосинжпроект
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