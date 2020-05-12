Определены округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

По данным сайта, в число таких округов региона входят Одинцово, Королев, Красногорск и Подольск. На этих территориях зафиксировано уже более 1,1 тысячи заразившихся.

Уточняется, что наиболее крупный прирост по заражениям зафиксирован в Подольске - 82 случая за сутки.

Согласно оперштабу, за прошедшие сутки в РФ обнаружено 10 899 новых случаев коронавируса, из них 1063 в Московской области.

