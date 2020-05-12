Определены округа Подмосковья с худшей ситуацией по коронавирусу

В Московской области определены округа, где наблюдается наиболее неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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По данным сайта, в число таких округов региона входят Одинцово, Королев, Красногорск и Подольск. На этих территориях зафиксировано уже более 1,1 тысячи заразившихся.

Уточняется, что наиболее крупный прирост по заражениям зафиксирован в Подольске - 82 случая за сутки.

Согласно оперштабу, за прошедшие сутки в РФ обнаружено 10 899 новых случаев коронавируса, из них 1063 в Московской области.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковье
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