Дептранс Москвы опроверг информацию о продаже масок в метро с большой наценкой
Департамент транспорта Москвы опроверг информацию о продаже медицинских масок и перчаток в метро с большой наценкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее на сайте BBC появился материал о том, что в московской подземке приобретенные по оптовым ценам маски и перчатки продаются с наценкой в 1800% и 450% соответственно, пишет РБК.
В дептрансе заявили, что ни одно средство индивидуальной защиты не было получено по договорам, имеющимся в распоряжении BBC. В ведомстве отметили, что поставщики не смогли доставить товар по таким низким ценам, поскольку соглашения были заключены до пандемии.
Как заявили в дептрансе, в городе ведется постоянный мониторинг цен на маски и перчатки. С 12 мая в столице введены обязательные масочный и перчаточный режимы.
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