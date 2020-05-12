Дептранс Москвы опроверг информацию о продаже масок в метро с большой наценкой

Департамент транспорта Москвы опроверг информацию о продаже медицинских масок и перчаток в метро с большой наценкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее на сайте BBC появился материал о том, что в московской подземке приобретенные по оптовым ценам маски и перчатки продаются с наценкой в 1800% и 450% соответственно, пишет РБК.

В дептрансе заявили, что ни одно средство индивидуальной защиты не было получено по договорам, имеющимся в распоряжении BBC. В ведомстве отметили, что поставщики не смогли доставить товар по таким низким ценам, поскольку соглашения были заключены до пандемии.

Как заявили в дептрансе, в городе ведется постоянный мониторинг цен на маски и перчатки. С 12 мая в столице введены обязательные масочный и перчаточный режимы.

