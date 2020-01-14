В Подмосковье новогодние елки примут на переработку
В Подмосковье открылись пункты приема новогодних елок на переработку. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», интерактивная карта с адресами пунктов приема размещена на портале правительства области.
По данным издания, в регионе всего открыто более 360 пунктов приема елок. В частности, сбор живых елок производится в рамках двух экологических акций – «Елочный круговорот -2020» и «Подари своей елке вторую жизнь».
Отмечается, что все собранные елки переработают в щепу, которая в дальнейшем будет использоваться для создания компоста для посадки новых деревьев.
Ранее в МЧС рассказали о правилах безопасного расположения елки в доме.
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