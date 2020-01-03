В МЧС рассказали, как уберечься от новогодних елок

Спасатели рекомендуют для повышения безопасности детей и взрослых использовать для украшения елки игрушками из легких и небьющихся материалов.

Также не рекомендуется крепить на дерево бенгальские огни и свечи. При выборе гирлянд – пользоваться только сертифицированной продукцией.

