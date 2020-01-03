В МЧС рассказали, как уберечься от новогодних елок

3 января 202008:00

В МЧС напомнили, что новогоднюю елку требуется удалить от газовых плит, каминов, других источников открытого огня.

Чтобы обеспечить дереву устойчивость и людям избежать травм, следует искусственную ель собирать по инструкции.

В МЧС раскрыли секреты безопасной эксплуатации гирлянд

Спасатели рекомендуют для повышения безопасности детей и взрослых использовать для украшения елки игрушками из легких и небьющихся материалов.

Также не рекомендуется крепить на дерево бенгальские огни и свечи. При выборе гирлянд – пользоваться только сертифицированной продукцией.

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ФОТО: pixabay.com
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