В МЧС рассказали, как уберечься от новогодних елок
3 января 202008:00
В МЧС напомнили, что новогоднюю елку требуется удалить от газовых плит, каминов, других источников открытого огня.
Чтобы обеспечить дереву устойчивость и людям избежать травм, следует искусственную ель собирать по инструкции.
Спасатели рекомендуют для повышения безопасности детей и взрослых использовать для украшения елки игрушками из легких и небьющихся материалов.
Также не рекомендуется крепить на дерево бенгальские огни и свечи. При выборе гирлянд – пользоваться только сертифицированной продукцией.
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ФОТО: pixabay.com
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