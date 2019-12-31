В Кемерово собрали новогоднюю елку из 150 машин. Видео
В Кемерово жители города организовали праздничный флешмоб, создав елку из 150 машин. Об этом сообщает Дни.ру.
В соцсетях появилось видео сооружения елки. В качестве гирлянды на елке из машин выступили фары.
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Кажется впервые в Кемерово подобное организовали, молодцы ребята, они три часа торчали на морозе расставляя машины, всем спасибо! #безмозговжитьтрудноновесело #сибирь #кемерово #2020 #offroadkemerovo #sbk_42 #авторадиоканал27кузбасс #bmwsiberiaclub #honda42 #tourerv_kemerovo #nismo42 #gazelist_kuzbassa #followme #photooftheday #happy #followme #picoftheday #tagsforlikes #friends #instadaily #fun #like #smile #like4like #instalike #repost
Автор видео под публикацией написал, что владельцы машин провели около трех часов на холоде, расставляя машины.
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