В Кемерово собрали новогоднюю елку из 150 машин. Видео

31 декабря 201920:29

В Кемерово жители города организовали праздничный флешмоб, создав елку из 150 машин. Об этом сообщает Дни.ру.

В соцсетях появилось видео сооружения елки. В качестве гирлянды на елке из машин выступили фары.

Автор видео под публикацией написал, что владельцы машин провели около трех часов на холоде, расставляя машины.

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ФОТО: www.liveinternet.ru
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