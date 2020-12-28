В Подмосковье не будут ужесточать ограничения по COVID-19

Власти Подмосковья не будут ужесточать ограничений по коронавирусу в новогодние праздники. Соответствующее заявление сделал глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Воробьева, в регионе открылись музеи, и Подмосковье готово к встрече гостей в течение праздничной недели.

Согласно данным оперштаба, в понедельник в Московской области официально зафиксировано 1606 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что московские кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 23 вечера. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

