В Подмосковье не будут ужесточать ограничения по COVID-19
Власти Подмосковья не будут ужесточать ограничений по коронавирусу в новогодние праздники. Соответствующее заявление сделал глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Воробьева, в регионе открылись музеи, и Подмосковье готово к встрече гостей в течение праздничной недели.
Согласно данным оперштаба, в понедельник в Московской области официально зафиксировано 1606 новых случаев заболевания коронавирусом.
Ранее стало известно, что московские кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 23 вечера. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- ВЦИОМ: 55% россиян назвали медиков героями 2020 года
- Россия вошла в топ-5 стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 441 тыс.
- «Комендантский час» для подростков введут в Ленинградской области
- Путин подписал указ о запрете второго гражданства для членов Совбеза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru