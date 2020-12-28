В Москве в новогоднюю ночь заведения будут работать до 23:00

По словам Немерюка, аналогичный режим работы сохранится до 15 января.

Чиновник также добавил, что организованных уличных празднований не будет, однако прогулки не запрещаются.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук рассказал НСН, как Новый год повлияет на заболеваемость COVID-19.









