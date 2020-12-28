В Москве в новогоднюю ночь заведения будут работать до 23:00
28 декабря 202021:23
Московские кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 23 вечера. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Немерюка, аналогичный режим работы сохранится до 15 января.
Чиновник также добавил, что организованных уличных празднований не будет, однако прогулки не запрещаются.
Ранее вирусолог, доктор биологических наук рассказал НСН, как Новый год повлияет на заболеваемость COVID-19.
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28 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru