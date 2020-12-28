В Москве в новогоднюю ночь заведения будут работать до 23:00

Московские кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до 23 вечера. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

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По словам Немерюка, аналогичный режим работы сохранится до 15 января.

Чиновник также добавил, что организованных уличных празднований не будет, однако прогулки не запрещаются.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук рассказал НСН, как Новый год повлияет на заболеваемость COVID-19.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодМосква
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