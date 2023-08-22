В Подмосковье назвали лучшие школы региона
Лучшие школы Подмосковья назвали в рамках областного педагогического форума, который открыли помощник президента Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщил Telegram-канал 360tv.
Так, абсолютными лидерами стали физтех-лицей имени Капицы и гимназии имени Примакова. Лучшими школами признали физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, гимназию «Логос» в Дмитрове и Балашихинский лицей.
В ходе вручения наград директорам учебных заведений Воробьев поблагодарил всех за достойные результаты учебного года и пожелал всем работать на результат ради всей страны и Подмосковья в частности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ученики московских школ искусств стали победителями на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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